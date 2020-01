Zulte Waregem gaat flankaanvaller halen in Frankrijk

Het is wachten op de officiële aankondiging: de Tunesische international Bassem Srarfi is op weg naar Zulte Waregem. Hij komt over van OGC Nice.

Srarfi verliet deze ochtend de club om zijn tests bij Zulte Waregem te gaan afleggen. Hij zou in de volgende uren normaal gezien aangekondigd worden. Essevee volgde hem al sinds vorige zomer, maar maakt nu pas zijn move voor de rechterflankaanvaller. Srarfi kon ook naar Nîmes of Dijon, maar kiest dus voor Zulte Waregem, waar hij meer speeltijd hoopt te krijgen van Francky Dury.