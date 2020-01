Ryota Morioka blinkt uit in nieuwe rol bij Charleroi: "Met dank aan Anderlecht"

Charleroi is bezig aan een fantastisch seizoen. Ook Ryota Morioka lijkt zijn draai helemaal gevonden te hebben bij de Carolo's, al staat hij de laatste tijd wel een rijtje lager. Als nummer zes komt de Japanner goed tot zijn recht in het systeem van Karim Belhocine.

In een gesprek met Sport/Voetbalmagazine vertelt Morioka over zijn nieuwe rol. Sinds de knieblessure van Christophe Diandy trok Belhocine de Japanner een rijtje terug. Als nummer zes komt hij veel aan de bal, wat Morioka wel bevalt.

"Nu ik ietsje lager sta, kan ik veel makkelijker doordraaien als ik word aangespeeld. Ik probeer vaak de bal in de rug van de verdediging te leggen, want we hebben luxe met zoveel snelle jongens voorin."

Met dank aan Anderlecht

Dat de Japanner het niet kon waarmaken bij Anderlecht, is bekend. De reden hiervoor is voor Morioka niet ver te zoeken. "Tactiek... Bij Anderlecht moesten we zelfs in balbezit bepaalde bewegingen uitvoeren. In Waasland-Beveren kregen we van Philippe Clement (in balbezit althans) veel meer vrijheid. En daar hou ik van."

Paradoxaal genoeg is het net zijn tactisch vermogen dat Morioka helpt in zijn nieuwe rol bij Charleroi. "Ik denk niet dat ik als 6 had kunnen spelen indien ik van Waasland-Beveren rechtstreeks naar Charleroi zou zijn gegaan. Het is met dank aan Anderlecht dat ik op tactisch vlak de nodige stappen heb gezet."