Ronny Rosenthal (ex-Standard, Liverpool) laat zijn licht schijnen over Shamir : "Heel slimme jongen"

Eden Shamir, de nieuwkomer bij de Rouches, stond de pers voor het eerst te woord. Voor ons is hij een nobele onbekende, dus vroegen we zijn Israëlische voorganger bij Standard, Ronny Rosenthal, naar de kwaliteiten van Shamir.

Ronny Rosenthal (56) is in eigen land een legende. Hij werd Belgisch kampioen met Club Brugge, waarna hij naar Standard trok. Hij werd de eerste man uit Israël die in de Premier League aan de slag ging, en niet bij de minste club. Hij pakte met Liverpool de (voorlopig) laatste titel in 1990.

Rosenthal kent de nieuwkomer van Standard, Eden Shamir, maar al te goed. "Ik ken heel zijn familie goed, vooral nog zijn vader. Wat ik kan zeggen, is dat Eden iemand is met een goed hoofd op zijn schouders. Bovendien schuwt hij het harde werk niet. Ik ben ervan overtuigd dat hij zeer snel geïntegreerd zal zijn."

Nog geen vaste waarde

Toch zal Shamir volgens Rosenthal nog niet onmiddellijk een basisplaats kunnen opeisen bij Standard. "Hij zal moeten wennen aan het niveau in Europa. Het is een heel degelijke speler, maar een basisplaats... dat is nog wat vroeg, denk ik. Standard zocht een goedkope optie om zijn kern te verbreden. In die optiek is Eden Shamir zeker een goede keuze", besluit Rosenthal.