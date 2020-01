AA Gent test jonge Belgische doelman van Tottenham die afgelopen zomer nog mee op stage mocht met Vertonghen en Alderweireld

Jonathan De Bie is momenteel op proef bij AA Gent. De Bie is een doelman van negentien, die momenteel onder contract ligt bij Tottenham.

De Bie ruilde op zijn zestiende de jeugd van KV Mechelen voor die van Tottenham. Daar speelde hij dit seizoen vier wedstrijden in de Premier League U23, twee in de Youth League en één in de EFL Cup.

Het contract van de broer van Thomas De Bie (eerste doelman van Tubeke) loopt eind dit seizoen af in Londen en hij mag er vertrekken. Gent bekijkt volgens Het Belang van Limburg dus op dit moment of hij een meerwaarde kan bieden.

Ook Jonathan voetbalde in de jeugd voor Tubeke, vooraleer Anderlecht hem er wegplukte. Hij is 1m96 en keepte in 2018 drie wedstrijden voor de nationale U19.