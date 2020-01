🎥 'Liverpool en PSG strijden om zeventienjarige Portugees van Nice'

Clubs proberen getalenteerde voetballers steeds jonger in te lijven, voordat de prijs te hoog oploopt. Dat is in de zaak Pedro Brazao niet anders.

De Portugese flankaanvaller van Nice werd pas op dertig december zeventien, maar volgens Footmercato willen Liverpool en PSG hem nu al inlijven. De Portugese jeugdinternational debuteerde in april van vorig jaar tegen SM Caen in de Ligue 1. Een tweede optreden kwam er voorlopig niet, maar Liverpool en PSG zouden hem toch graag zo snel mogelijk inlijven. De dribbelvaardige linkspoot ligt nog tot 2022 onder contract in Frankrijk. De kans dat Nice hem nu al laat gaan, lijkt klein.