Kompany antwoordt eerlijk op vragen fans: "Transfers? Op dit moment niet in positie om ultra-ambitieus te zijn"

Vincent Kompany heeft op de Facebook van de club geantwoord op de vragen van de supporters. Uiteraard ging het daarin ook over de inkomende transfers en of we die nog mogen verwachten.

Kompany hield de boot toch wel af, want het is duidelijk nog niet zeker of Anderlecht de financiële slagkracht zal hebben om zich nog een spits te halen. "De bedoeling is altijd om de groep te versterken, maar dat is ook afhankelijk van onze financiële positie", legde hij uit. "We moeten eerst ruimte creëren. We willen niet de fouten uit het verleden maken."

"Als we deze groep onder de loep nemen, moeten we ook zien dat we de jongens die we nu hebben zich verder laten ontwikkelen. Inkomende transfers zullen afhangen van wat er nog aan cash beschikbaar zal zijn. Op dit moment is dat niet genoeg om ultra-ambitieus te zijn", gaf hij eerlijk aan. "Misschien komen onze beste transfers wel uit onze eigen kern. Als we de progressie van Colassin zien... Als we een spits voor zes maanden halen, blokkeren we misschien zijn progressie. Van wat wij gezien hebben, heeft hij een toekomst bij de club."

We hebben leergeld betaald

Kompany ging ook in op de slechte resultaten en of hij daar rekening mee gehouden heeft. "Toen ik begon aan dit verhaal hebben we rekening gehouden met alle scenarios. We wisten dat er opkuiswerk was. Dit is ook een competitie die ik niet meer goed kende. Sommige spelers kende ik niet en sommigen op de club ook niet."

"Dat is moeilijker gebleken dan verwacht. We hebben leergeld betaald door met vier 17-jarigen op het veld te staan. We konden ook kiezen voor het model waarbij we de oudere garde terug zouden inschakelen, maar dan zouden we ons voetbal niet kunnen spelen en het zou de problemen enkel vergroten."