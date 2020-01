Anderlecht verdedigt zich: "Zelfs Liverpool kan dat niet, dus waarom die kritiek?"

RSC Anderlecht heeft de komende acht wedstrijden nog heel wat werk voor de boeg als het nog naar play-off 1 wil. "Maar ik hou van rekenen, zeker als het in ons voordeel kan zijn", is Peter Zulj enthousiast. Hij is aan een revival bezig.

"Had ik de wedstrijden voor Nieuwjaar niet gespeeld, dan stond ik nu misschien op vertrekken. Zo zit voetbal in elkaar. Nu ben ik blij, want iedereen die speelt is blij", aldus Peter Zulj in Het Nieuwsblad. Acht finales "Het wordt rekenen voor play-off 1, maar ik hou van rekenen. Zeker als dat in ons voordeel kan zijn", is de middenvelder van paars-wit vol van hoop. "Er volgen voor ons nog acht finales." De Oostenrijker wil ook graag de kritiek pareren: "Dat wij fysiek niet sterk genoeg zijn? Noem een ploeg die wél 90 minuten lang kan pressen. Zelfs Liverpool of RB Salzburg houden dat geen 90 minuten vol. We moeten gewoon de balans vinden."