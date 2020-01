Opnieuw een belangrijk weekend in 1B: een voorbeschouwing

Vanavond trappen Sporting Lokeren en OHL de negende speeldag in 1B op gang. Morgen speelt Virton tegen Beerschot en Westerlo tegen Roeselare. Op zondag moet Lommel op bezoek bij Union.

Voor Sporting Lokeren is het vanavond weer een match van alles of niets. Het is misschien wel het moment om toe te slaan, want bij OHL loopt het de laatste weken wisselvallig. Sporting Lokeren kreeg deze ochtend ook goed nieuws, want er is een akkoord bereikt met een Chinese sponsor. Mits een overwinning komt Lokeren mee op de zevende plaats.

Beerschot staat gedeeld mee aan de leiding met Westerlo en Lommel en morgen spelen ze tegen Virton. Ook Virton doet nog volop mee voor de tweede periodetitel met 12 punten en in het algemeen klassement staan ze zelfs aan de leiding.

Westerlo-Roeselare en Union-Lommel

Ook Westerlo en Lommel kunnen een goede zaak doen als ze winnen dit weekend. Het ligt allemaal echter zeer dicht bij elkaar, want als Union wint van Lommel, komen ze mee aan de leiding. Roeselare zal er dan weer alles aan doen om uit te lopen op Lokeren, maar daarvoor moet dus wel gewonnen worden van Westerlo, de ploeg in vorm.

Klassmenten

Tweede periode

1) Westerlo - 13

2) Lommel - 13

3) Beerschot - 13

4) Virton - 12

5) Union - 10

6- OHL - 10

7) Roeselare - 10

8) Sporting Lokeren - 5

Algemeen klassement

1) Virton - 39

2) Westerlo - 39

3) OHL - 38

4) Union - 32

5) Beerschot - 30

6) Lommel - 24

7) Roeselare - 21

8) Sporting Lokeren - 18