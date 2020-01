Vercauteren weet dat hij aanval in handen van 18-jarige moet leggen: "Hij is nu titularis hé"

Frank Vercauteren wil er héél graag nog een aanvaller bij, maar de financiële realiteit van Anderlecht zal hem die blijkbaar ontzeggen. "Nu goed, dan doen we het met wat we hebben", haalde hij de schouders op.

Al is dat natuurlijk niet wat hij echt denkt. Vercauteren wil graag meer offensieve opties, want nu moet hij de aanval in de handen leggen van de 18-jarige Colassin. Roofe is tegen Cercle Brugge immers nog niet klaar. Hij trainde deze week ook nog geen minuut mee.

"Iedereen hoopt natuurlijk een beetje dat het wel nog lukt", aldus Vercauteren. "We moeten natuurlijk ook zien wat mogelijk is. Tot de 31ste is alles mogelijk. Je weet dat er in de laatste uren altijd nog wel iets kan gebeuren."

Intussen moet hij rekenen op Antoine Colassin, wiens debuut wel hoopgevend was. "Voorlopig is hij een titularis hé. Dat is ook niet moeilijk, want we hebben weinig andere keuzes. De verwachtingen worden echter groter en groter. Je moet hem ook mindere momenten gunnen. Met de stress moet hij omkunnen. Maar hij is nog jong en zal hoogtes en laagtes kennen."