Michel Preud'homme spreekt over speler die zal vertrekken: "Gevoel dat we aan het lijntje zijn gehouden"

Michel Preud'homme liet in zijn kaarten kijken op weg naar het treffen met KV Oostende. Hij kwam op zijn persconferentie ook terug op een transferprobleem.

Zo is er de zaak van verdediger Dimitri Lavalée. Die stond dicht bij een contractverlenging op Sclessin, maar trekt komende zomer naar Mainz.

Aan het lijntje

"We hebben veel gedaan om hem te houden bij Standard", aldus Michel Preud'homme op zijn persconferentie.

"Ik heb het gevoel dat we aan het lijntje zijn gehouden en dat de keuze al gemaakt was. Het is het leven, wij gaan door met spelers die voor Standard willen spelen."