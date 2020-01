Wat houdt samenwerking tussen Sporting Lokeren en Ke Hua Sports in op sportief gebied? "Er zullen talentvolle jongeren afzakken"

Sporting Lokeren gaat samenwerken met Ke Hua Sports. Het Chinese bedrijf is actief in het voetbal en heeft eigen academies & sportcentra. De overeenkomst zal zowel op sportief als financieel gebied grote gevolgen hebben.

Volgens Louis de Vries zullen er enkele spelers afzakken naar Sporting Lokeren. "Er komen in de toekomst enkele talentvolle spelers. Ze zijn voor op korte termijn, maar ook voor op lange termijn", aldus de voorzitter op de persconferentie.

Toch is er ook nog een andere sportieve reden. Volgens Louis de Vries heeft Sporting Lokeren namelijk ook een belangrijke job in China. "Sporting Lokeren wordt het instrument om Europese voetbalexpertise en knowhow in China verder uit te rollen."

Druk

Louis de Vries wilde nog even wachten met het nieuws bekend te maken, maar volgens de voorzitter van Sporting Lokeren werd de druk op hem en de club te groot. "Oorspronkelijk was het idee om het nieuws simultaan te brengen, ook in China. Maar door de druk waren we genoodzaakt om het nieuws nu al te brengen."