🎥 Cercle Brugge rekent op hulp van Anderlecht in steunbetuiging voor zijn onfortuinlijke doelman

De Cercle-familie kreeg deze week een flinke opdoffer te verwerken. Hun doelman, Miguel Van Damme, is namelijk terug hervallen in leukemie. Groen-zwart wil de onfortuinlijke doelman nu voor de wedstrijd tegen Anderlecht een steuntje in de rug geven.





Volg Cercle Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (26/01).