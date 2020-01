Hemeltergend: Miguel Van Damme hervalt in strijd tegen kanker

Miguel Van Damme kreeg enorm slecht nieuws te verwerken. Andermaal is hij hervallen in leukemie. Cercle Brugge zal Van Damme - en alle andere leukemiepatiënten- een hart onder riem steken in de wedstrijd tegen Anderlecht.

Op het Gala van de Gouden Schoen zorgde Miguel Van Damme voor een emotioneel moment. Hij was tot tranen toe bewogen na een hartverwarmende videoboodschap van zijn idool: Iker Casilias. De doelman (26) van Cercle Brugge kreeg deze week heel slecht nieuws te verwerken. Voor de tweede keer herviel hij in leukemie. Deze week werden weer slechte cellen vastgesteld, weet Het Nieuwsblad. Van Damme verblijft daardoor opnieuw in het ziekenhuis. Bij Cercle willen ze Van Damme, net als alle andere leukemielijders, een hart onder de riem steken met een minuut applaus in de wedstrijd tegen Anderlecht. Dit in minuut zestien van de partij, naar het rugnummer dat Van Damme draagt bij de Vereniging.





Volg Cercle Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (26/01).