Antwerp heeft niet één, maar twee doelmannen op het oog

Royal Antwerp FC zit met drie doelmannen die op 30 juni einde contract zijn. Wie vertrekt of blijft is nog niet zeker, maar de club is wel op zoek naar mogelijke nieuwkomers.

Jens Teunckens, Sinan Bolat en Yves De Winter zien hun contract dit seizoen aflopen bij de Great Old. Eerste keus Bolat praat over een contractverlenging, maar het is al weken wachten op witte rook. Antwerp neemt dus het zekere voor het onzekere en kijkt uit naar nieuwkomers. Een eerste doelman die aan de club wordt gelinkt is Alireza Beiranvand. De Iranïer zou volgens verschillende media in zijn vaderland een driejarig contract kunnen tekenen bij Antwerp. Tweede doelman Jens Teunckens wil ook meer aan spelen toekomen en denkt ook aan een vertrek. In dat geval staat RAFC al dicht bij een nieuwkomer. Davor Matijas heeft volgens Het Laatste Nieuws zijn medische testen al afgelegd bij de Great Old. Het is nog wachten op een akkoord op clubniveau.





