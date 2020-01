Club Brugge wil verder werken aan prima statistiek, KV Kortrijk met halve B-ploeg aan de aftrap? "Iedereen wil daarheen"

KV Kortrijk en Club Brugge kruisen op zondag in de vooravond de degens in een alweer belangrijk duel voor beide ploegen. Hoewel? Kortrijk zou wel eens kunnen roteren voor dit duel.

KV Kortrijk heeft met acht speeldagen voor de boeg 22 punten - dubbel zoveel als hekkensluiter Cercle Brugge en twaalf minder dan Genk en KV Mechelen. Play-off 1 halen of degraderen lijken dan ook uitgesloten.

Twijfel

De Beker van België (donderdag 6 februari is er de terugwedstrijd tegen Antwerp na een 1-1 op de Bosuil) lijkt dan ook hét absolute doel te gaan worden: "Iedereen in Kortrijk wil graag eens naar de Heizel en ik ook", was Yves Vanderhaeghe duidelijk op zijn persconferentie.

En dus worden tegen Club Brugge en Standard mogelijk enkele sterkhouders gespaard: "Spelers die met kleine twijfels zitten, zullen niet spelen", aldus de oefenmeester van De Kerels. Daarbij keek hij naar Derijck en Selemani onder meer.

Voor blauw-zwart is het zoals elke match wél van moeten. In de selectie van Philippe Clement ook deze week geen Jelle Vossen.

Club Brugge is aan zijn beste seizoen op verplaatsing bezig in heel erg lange tijd en wil die lijn ook graag doortrekken in het Guldensporenstadion.

Wie zal het halen? Club Brugge is favoriet bij BetFIRST en kan zowat 2.3 keer je inzet opleveren, de thuisploeg is misschien een gokje waard?!