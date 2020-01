Coach Virton is eerlijk richting Beerschot: "We hebben geprofiteerd van blunder arbitrage"

Scheidsrechter Denil was de Kop-van-Jut na de nederlaag van Beerschot bij Virton. En ook de coach van de thuisploeg was daarin duidelijk.

Virton brak met een 1-0 overwinning tegen Beerschot de tweede periode nog meer open dan ze al open was. Een mooie revanche voor wat er op Het Kiel gebeurde eerder deze periode.

Fout arbitrage

"Toen pakten we pas heel laat in de wedstrijd een tegendoelpunt en daar zaten we toch even mee", aldus Bracconi. "Het heeft een boost gegeven voor deze wedstrijd."

En dat resulteerde in een thuisoverwinning, al was er een geurtje aan het doelpunt van de Luxemburgers: "Ik ben daarin eerlijk, ik geef het toe: de fout van de arbitrage is duidelijk bij onze goal."