Gent is wel heel erg sterk in de breedte: "Als we misschien prijs willen pakken, moeten we het met méér dan elf doen"

KAA Gent is in eigen huis heel goed bezig. Ook tegen KRC Genk werd vlotjes gewonnen en zo blijft het team ongeslagen in de Ghelamco Arena. En ook de bankzitter zijn van enorme waarde voor Gent.

Kvilitaia viel in en gaf een assist op de eveneens ingevallen Niangbo: het moge duidelijk zijn dat de Buffalo's heel wat aanvallende weelde hebben. Zelfs nu Yaremchuk drie maanden buiten strijd is, blijft het gevaar van alle kanten komen. "Ik probeerde vorige week iets met twee spitsen, vandaag probeerde ik het op een andere manier. We willen de balans zoeken om als volledig team er te staan, deze keer met David als aanvaller", aldus Jess Thorup over zijn keuzes. Wordt steeds moeilijker om de basiself te bepalen "We hebben veel offensieve kwaliteiten, ook met spelers die op de bank zitten. Daardoor kunnen we van match tot match wisselen én ook binnen een wedstrijd veranderen. Het wordt steeds moeilijker om de basiself of zelfs de bankzitters te bepalen." "Maar dat is een goede zaak. Vandaag speelde Chakvetadze nog niet eens mee ... We gaan het moeten doen met de volledige kern als we iets willen winnen dit seizoen."