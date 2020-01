Rangers lijden tweede competitienederlaag van het seizoen, Celtic op weg naar zesde titel op rij

Glasgow Rangers heeft zondag een zeldzame en zure nederlaag geleden in Schotland. Heart of Midlothian haalde het met 2-1.

Ryan Kent bracht de bezoekers vroeg in de tweede helft nochtans op voorsprong, maar via Steven Naismith en liam Boyce werd het 2-1.

Voor de Rangers is het nog maar de tweede competitienederlaag van het seizoen. De eerste was tegen Celtic. De grote rivaal heeft nu vijf punten voorsprong, maar Rangers heeft wel nog een wedstrijd in te halen.

Twee speeldagen voor het einde ontvangt Celtic de aartsrivaal nog. Rangers moet dus hopen dat Celtic nog ergens punten laat liggen.