Kippenvel - Miserie kent geen kleuren: Fans én spelers van Club en Kortrijk steken zieke Van Damme hart onder de riem

Het is een droevige week voor de sport. Het overlijden van Kobe Bryant, het overlijden van Robbie Rensenbrink en opnieuw slecht nieuws voor Miguel Van Damme in zijn strijd tegen leukemie. De doelman kreeg een hart onder de riem en niet enkel in Cercle - Anderlecht.