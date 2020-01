Miserie houdt maar niet op voor PSV: puntenverlies tegen Twente, goudhaantje weigert te spelen en Affelay krijgt rood bij eerste basisplaats

Ibrahim Afellay stond voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis bij PSV, maar moest met twee keer geel naar de kant.

Steven Bergwijn stond zelfs niet op het wedstrijdblad. De flankaanvaller weigerde om te spelen omdat hij een transfer naar Tottenham wil forceren. Hij zou zelfs zonder toestemming in Londen vertoeven. Dat meldde Rik Elfrink, PSV-watcher voor Eindhovens Dagblad via Twitter.

Binnen PSV is er verbijstering over het standpunt van Bergwijn, ook uitgerekend op dit moment waarop de club in nood is. Hij heeft geweigerd om voor de club te spelen en dat aan trainer Ernest Faber laten weten.