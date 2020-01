Arnauld Mercier teleurgesteld over nederlaag: "Dan speelden we niet met de juiste mentaliteit"

Waasland-Beveren verloor dit weekend in eigen huis van Eupen met 0-1. Ze hebben enkele kansen gekregen, maar dankzij onder andere een sterk keepende De Wolf ging Eupen met de drie punten naar huis.

Arnauld Mercier was na de wedstrijd teleurgesteld. "In de eerste helft speelden we niet met de juiste mentaliteit. Eupen was goed georganiseerd en we kregen weinig kansen bij elkaar gevoetbald", aldus de trainer op de persconferentie.

Volgens hem lukte het in de tweede helft net niet. "Na de pauze waren we beter, want er werd ook meer bewogen. We hadden heel wat offensieve impulsen en we probeerden de wedstrijd om te keren met onze invallers, maar de bal wilde er niet in. Het was vandaag net niet voldoende."