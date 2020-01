Jonkies loodsen Arsenal naar vijfde ronde FA Cup, verdediger wordt afgevoerd

Arsenal heeft maandagavond met 1-2 gewonnen van Bournemouth in de vierde ronde van de FA Cup. Twee jonkies scoorden voor de Gunners

De achttienjarige Bukayo Saka maakte er al na vijf minuten 0-1 van. Twintig minuten later leverde hij de assist af voor de 0-2 van Eddie Nketiah (20).

In de vierde van acht minuten extra tijd maakte Sam Sturridge het toch nog spannend, maar een gelijkmaker kwam er niet meer. Minder goed nieuws was er voor Shkodran Mustafi. Die moest na een uur geblesseerd worden afgevoerd.

A sad end to the evening for Musti... he was turning in a strong display tonight, but he's been stretchered off 😔



The travelling Arsenal fans chant his name as he leaves the field of play 👏👏👏



🔛 @RobHolding95

↩️ @MustafiOfficial



🍒 0-2 🟡 (62)



🏆 #EmiratesFACup pic.twitter.com/ROAFH7pQ3n — Arsenal (@Arsenal) January 27, 2020

3 - Bukayo Saka has both scored and assisted in three separate games for Arsenal this season (vsEintracht Frankfurt, Standard Liège and today against Bournemouth), no other player has done so more than once for the Gunners in 2019-20. Future. #FACup pic.twitter.com/3fzm8AEPgo — OptaJoe (@OptaJoe) January 27, 2020