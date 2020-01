Echtgenote Rensenbrink bedankt Belgische voetbalfans: "Al die mooie woorden raken me diep"

Dat de legende van Anderlecht een diepe leegte achterlaat, werd het voorbije weekend duidelijk. Corrie Rensenbrink, zijn echtgenote, stond erop de Belgische voetbalfans te bedanken voor alle mooie woorden.

"Al die mooie beelden die getoond werden van Robbie raakten me diep", vertelt Corrie in La Dernière Heure. "Alsook al die mooie woorden!". Dat de Slangemens een Anderlecht-icoon is en blijft, weet Corrie als geen ander. "Robbie, dat was Anderlecht hé."

"Hij keek soms nog wat voetbal op het einde van zijn leven, maar zijn interesse nam steeds meer af. Hij wist ook de namen van de spelers niet meer."

Rensenbrink leverde een jarenlange strijd tegen spierziekte PSMA. "De eerste jaren was zijn levenskwaliteit aanvaardbaar, maar de laatste tijd niet meer. Vrijdag nam hij een slaappilletje en viel hij in slaap op de zetel. Hij is nooit meer wakker geworden en thuis overleden. Het is hard."