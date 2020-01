Duivels op ministage naar Qatar: "Spelers hebben zon nodig"

Komende zomer moeten de Rode Duivels vol aan de bak op het EK. Dat de voetbalbond alles in werking stelt om het hoogst haalbare te bereiken, is duidelijk. Zo plant Roberto Martinez in maart een ministage in, die meer dan waarschijnlijk doorgaat in Qatar.

Roberto Martinez, die de komende weken met de bond zal onderhandelen over een mogelijke contractverlenging, trekt in maart op oefenkamp met zijn sterrenensemble. "Dat trainingskamp in maart is zeer belangrijk", aldus Martinez. "Twee jaar geleden was het toen dat we de basis legden voor ons goed WK. Vooral voor jongens die weinig aan de bak komen, is dit interessant." De oefenwedstrijden zullen niet doorgaan in België, maar "wel in een land met veel zon", tekende HLN op. Hoewel het nog niet 100% officieel is, zal de locatie Qatar zijn.