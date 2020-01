Vercauteren emotioneel bij overlijden Rensenbrink: "Hij heeft me groot gemaakt!"

Frank Vercauteren heeft misschien wel het meest te danken aan Robbie Rensenbrink. Vercauteren speelde achter de legendarische linksbuiten van Anderlecht. "Maar hij heeft mijn carrière gemaakt", zei een emotionele trainer van Anderlecht.

Rensenbrink en Vercauteren waren een duo dat verdedigingen aan gort speelde. "Ja, ik ben heel emotioneel. Het is moeilijk om hier commentaar over te geven", aldus Vercuateren. "Hij heeft me geholpen om te zijn wie ik ben. We hadden een heel speciale band."

Op het veld weliswaar. "We gingen nooit samen op stap, ik ben nooit een pint met hem gaan drinken. Maar eens op het veld hadden we een klik, een relatie die ik met niemand anders mee gehad heb daarna."

Vercauteren moest het vuile werk opknappen voor Rensenbrink, maar dat deed hij met plezier. "De trainer (Raymond Goethals, nvdr.) zei dat ik de waterdrager moest zijn voor Rensenbrink en dat hij me beter zou maken. Hij heeft me veel aangereikt wat ik goed heb kunnen gebruiken. In dienst van zo'n ster spelen, was ook niet moeilijk. Ik wil hem bedanken voor wat hij voor mij gedaan heeft."