Geen Extra Time door de stakingen bij VRT, wel een eerbetoon aan Robbie Rensenbrink

De stakingen bij VRT hebben ook gevolgen voor de programmatie. Maandagavond zal er uitzonderlijk geen 'Extra Time' te zien zijn op Canvas, maar er is wel een gepast alternatief voorzien.

Maandagavond wordt er in 'Extra Time' nagekaart over het voorbije voetbalweekend in België, maar door de stakingen bij VRT werd de uitzending van maandag 27 januari geschrapt. Gelukkig is er voor wie zijn dagelijkse portie voetbal nodig heeft een gepast alternatief voorzien.

Aanvankelijk was er gepland om een aflevering van 'De Kleedkamer' over Henk Houwaart uit te zenden, maar dat is in laatste instantie nog veranderd door het overlijden van Rob Rensenbrink dit weekend. Het wordt dus een hommage aan de Nederlander die furore maakte bij Anderlecht.