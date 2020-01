Geen terugkeer naar België: Ajax maakt huurbestemming van Hassane Bandé bekend

Hassane Bandé mag eindelijk weer aan voetballen beginnen denken. Ajax leent hem uit aan het Zwitserse FC Thun.

In de zomer van 2018 verliet Hassane Bandé de Belgische competitie voor het Nederlandse Ajax, maar bij zijn nieuwe club geraakte hij op 13 juli zwaar geblesseerd. Na zijn lange revalidatie kwam hij ook niet aan spelen toe.

Een uitleenbeurt in functie van meer speelminuten drong zich op en Bandé werd gelinkt aan een terugkeer naar de Belgische competitie. In het seizoen 2017/18 was de Burkinees goed voor elf goals bij KV Mechelen.

Maar uiteindelijk is het geen Belgische bestemming geworden. Ajax maakte maandag bekend dat Bandé tot 30 juni 2021, voor anderhalf jaar dus, wordt uitgeleend aan FC Thun. Bandé ligt tot medio 2023 onder contract bij de club uit Amsterdam.