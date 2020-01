Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Eriksen - Bandé

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Christian Eriksen is bijna van Inter Milaan

De transfer van Christian Eriksen van Tottenham naar Inter Milaan is in een afrondende fase beland. De Deense spelmaker is in Milaan om zijn medische testen af te leggen. (Lees meer)

Hassane Bandé wordt door Ajax uitgeleend aan het Zwitserse FC Thun

Hassane Bandé mag eindelijk weer aan voetballen beginnen denken. Ajax leent hem uit aan het Zwitserse FC Thun. (Lees meer)