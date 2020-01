OFFICIEEL: Moeskroen heeft Brugs jeugdproduct definitief te strikken

Moeskroen heeft maandagnamiddag een offensieve transfer afgerond. Dylan Seys tekende een contract van anderhalf jaar.

Moeskroen heeft zich transfervrij versterkt met Dylan Seys. De 23-jarige aanvaller zat zonder club, nadat zijn contract bij RKC Waalwijk begin december ontbonden werd. Hij zette maandag zijn kribbel onder een deal tot medio 2021 bij les Hurlus, met een optie op nog een extra jaar.

Seys werd gevormd bij Club Brugge en na uitleenbeurten aan Hapoel Acre en Twente verkaste hij in 2017 gratis naar RKC. Hij scoorde in totaal 23 keer in 78 wedstrijden voor zijn Nederlandse werkgever.

Voor Moeskroen is het de eerste wintertransfer en zeker geen onverwachte. Seys was immers mee op winterstage om de technische staf van zijn kunnen te overtuigen.