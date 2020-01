OFFICIEEL: Antwerp heeft nieuwe doelman beet

Antwerp heeft zich versterkt met Davor Matijas. De Kroaat komt over van Hajduk Split.

Matijas is twintig en keepte dit seizoen dertien wedstrijden voor de B-ploeg van Hajduk die op het tweede niveau speelt in Kroatië. Hij hield vijf keer zijn netten schoon.

Matijas is vooral een transfer met het oog op de toekomst. Het is niet de bedoeling dat hij dit jaar al in actie komt voor de hoofdmacht van de Great Old.

Het jeugdproduct van Hajduk tekende een contract voor 3,5 jaar op de Bosuil.