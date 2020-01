Zelfs STVV en Anderlecht dromen nog van play-off 1, maar wie is jouw favoriet voor het zesde ticket?

Club Brugge, KAA Gent, Antwerp, Standard en Charleroi lijken stilaan een ferme optie op play-off 1 te hebben genomen. Blauw-zwart kan zich zelfs deze week al mathematisch verzekeren van de eindstrijd. Maar de strijd om het zesde ticket? Dat ligt nog helemaal open.

Als we naar de cijfers kijken, dan lijken KRC Genk en KV Mechelen - die op de slotspeeldag nog tegen elkaar spelen bovendien - de grootste kanshebbers om de top-6 te halen. Maar ook Zulte Waregem geeft de moed voorlopig nog niet op en maakt zeker ook nog kans om in de top-6 te kunnen belanden.

En toch zijn er ook nog andere ploegen die barsten van de ambitie. "Waarom niet mikken op play-off 1?", klonk het deze week nog bij STVV na de zege op Moeskroen. "Het is belangrijk dat we punten pakken op dit moment als we nog willen denken aan de top-6", klonk het ook bij Anderlecht. En zelfs Moeskroen is na de nederlaag nog niet uitgeschakeld in hun hoofd.

Harde strijd

Zo komen we toch al aan zes klanten voor dat ene ticket. Kortrijk en Eupen staan al op elf punten van de zesde plaats en lijken zeker uitgeteld, al is het voor hen mathematisch nog steeds mogelijk. Dat is zelfs het geval voor Waasland-Beveren en KV Oostende.

Hoe verhouden de programma's van de kandidaten zich en wie mag er nog het meeste dromen van de belangrijke zesde plaats?

KRC Genk (34 punten)

Thuis: Charleroi, Standard, Club Brugge, KV Mechelen

Uit: Antwerp, Kortrijk, Oostende

KV Mechelen (34 punten)

Thuis: Gent, Anderlecht, Waasland-Beveren, Eupen

Uit: Charleroi, Cercle Brugge, STVV, Genk

Zulte Waregem (31 punten)

Thuis: Waasland-Beveren, Moeskroen, Kortrijk, Standard

Uit: Charleroi, Oostende, Anderlecht

Anderlecht (30 punten)

Thuis: Moeskroen, Eupen, Zulte Waregem

Uit: Gent, Mechelen, Waasland-Beveren, STVV

STVV (29 punten)

Thuis: Eupen, Cercle Brugge, Mechelen, Anderlecht

Uit: Oostende, Gent, Standard

Moeskroen (27 punten)

Thuis: Oostende, Cercle Brugge, Waasland-Beveren

Uit: Anderlecht, Zulte Waregem, Eupen, Antwerp