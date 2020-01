Eerbetoon - Zoek niet naar 'Kompany' of Vlap': Anderlecht speelt zondag met 'Rensenbrink' op shirts

Anderlecht wil zijn overleden clubicoon Robbie Rensenbrink zondag een gepast eerbetoon geven.

Vorige zondag werd tijdens Cercle Brugge - Anderlecht een minuut stilte gehouden ter ere van Robbie Rensenbrink. De gewezen flankaanvaller van paars-wit overleed vorig weekend op 72-jarige leeftijd aan een spierziekte.

Komende zondag houdt RSCA een nieuwe eerbetoon, maar dan voor eigen publiek. Tegen Moeskroen zullen alle spelers met de naam van Rensenbrink op hun shirt spelen, meldde HLN. Ondertussen is het ook mogelijk om in de fanshop van Anderlecht iets achter te laten in het rouwregister.