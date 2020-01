Brussels burgemeester moet zijn nieuwe functie bij Anderlecht verdedigen: "Hen aanmoedigen meer naar de Brusselse wijken te trekken"

Er was bij de herstructurering van Anderlecht ook wel wat te doen over de aanwezigheid van Brussels burgemeester Philippe Close in de vernieuwde raad van bestuur van paars-wit. In de Brusselse gemeenteraad moest hij zich maandag verdedigen.

De oppositie had immers flink wat vragen over de beslissing van de PS-politicus. Ze vinden dat er sprake kan zijn van belangenvermenging. "Als je me vraagt of ik Anderlecht wil aanmoedigen om naar de Brusselse wijken te trekken en meer contact te hebben met de Brusselse jeugd, dan is mijn antwoord zonder voorbehoud ja”, noteerde HLN. Het gaat wel om een onbezoldigd mandaat en Close liet weten dat hij zijn abonnement bij Anderlecht zelf blijft betalen. Het zou gaan om vier of vijf vergaderingen per jaar.