Nieuwe aanvaller Moeskroen haalt uit naar ex-club: "Zo zonder respect opzij geschoven worden..."

Gisteren werd bekend dat Dylan Seys een contract voor anderhalf seizoen krijgt bij Moeskroen. De aanvaller zag in december zijn contract ontbonden bij RKC Waalwijk en nu wil hij toch met enkele uitspraken van zijn ex-club afrekenen.

Seys, een jeugdproduct van Club Brugge, werd verweten te zwaar te staan. Hij kreeg ook de fans over zich nadat hij in de wedstrijd tegen Ajax het vuurwerk van de Amsterdammers filmde en de Ajax-liedjes meezong. "Gedragsproblemen? Geen idee waar dat vandaan komt. Ik speel altijd voor het team. Jammer dat zoiets geschreven werd. Overgewicht? Vorig seizoen stond ik 4 kilogram te zwaar, dit seizoen niet", verdedigt hij zich bij VI.

"Een conflict met de trainer? We hebben altijd een goeie band gehad. Die video op Instagram? Ik ben niet van gisteren hé. Ik zat in een gemengd vak met RKC- en Ajax-supporters en was niet de enige speler die het uitvak filmde. Als dat al niet meer mag..."

"Het contract opzeggen, is dan ook meer van mijn kant gekomen. Ik heb twee mooie jaren gehad bij RKC, maar dan zonder respect opzij geschoven worden… Dat vind ik erg. Ik wilde een stap hogerop zetten met deze club maar op den duur was het er echt over."