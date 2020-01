De speciale constructie tussen Genk en Anderlecht voor Thomas Didillon...

Thomas Didillon heeft zijn transfer naar KRC Genk dan toch beet. Dat had wel wat voeten in de aarde, want de situatie was niet evident. Genk wou geen definitieve transfer, maar Anderlecht had geld nodig. Het werd een toch wel bijzondere constructie.

Genk betaalt nu 550.000 euro huur aan Anderlecht en heeft een optie tot aankoop. Als die gelicht wordt moeten ze Anderlecht nog 1.650.000 euro betalen. Die kans is echter niet zo groot omdat Genk ook nog Danny Vukovic en Maarten Vandevoordt ziet terugkeren uit blessure. Maar... Genk komt er sowieso niet slecht uit, want als ze de optie niet lichten en Anderlecht verkoopt hem deze zomer dan krijgen ze nog eenvierde van de transfersom, want ze hebben 25 procent van de rechten op hem bedongen. Omdat Genk hem weer op de kaart zal zetten. Want de kans dat Didillon de concurrentiestrijd van Gaëtan Coucke wint, lijkt groot.