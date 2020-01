Hendrik Van Crombrugge, het grote schot in de roos bij Anderlecht en... de man met de meeste reddingen van alle doelmannen

Wie zou op dit moment de beste speler van het seizoen van Anderlecht zijn? Het antwoord is vrij makkelijk: Hendrik Van Crombrugge. De 26-jarige doelman is de enige die al heel het seizoen wekelijks op niveau acteert.

Van Crombrugge werd gehaald omwille van 'zijn betere voeten' dan Didillon. Maar zoals hij zelf aangaf: Anderlecht kocht het totaalpakket. Want het is vrij straf hoeveel reddingen hij dit seizoen al uit zijn mouwen schudde. 88 om precies te zijn! Dat is het rugnummer van zijn collega-Rode Duivel Simon Mignolet, die een heel wat rustiger seizoen beleeft bij Club Brugge.

Mee naar EK?

Hij voert daarmee het klassement aan onder de Belgische doelmannen. Vreemd voor een doelman van Anderlecht, maar het toont aan wat voor seizoen de recordkampioen doormaakt. Van Crombrugge ligt in de balans met Matz Sels en Koen Casteels om mee te gaan naar het EK. Vooral die eerste speelt ook een sterk seizoen bij Strasbourg, maar kan Roberto Martinez om Van Crombrugge heen?

Hij is één van de leiders bij Anderlecht, een persoonlijkheid. Net zoals Thibaut Courtois heeft hij enorm veel zelfvertrouwen. Die gaf het deze week nog aan in een interview: "Een doelman moet in zichzelf geloven of het loopt verkeerd." Van Crombrugge had dat zelfvertrouwen al bij Eupen. Hij wist dat hij een hoger niveau aankon, maar had niet verwacht evenveel werk te hebben bij paars-wit.

Atypische voetballer

Misschien ligt zijn kracht ook wel in het feit dat hij het allemaal van zich af kan zetten. Hij is bijna maniakaal bezig met zijn job, maar kan daarnaast ook over andere zaken meepraten. Van Crombrugge heeft een liefde voor geschiedenis en praat daar ook graag over. Archeologie ook, opgravingen van Romeinse beschavingen. We zien er hem niet met pakweg Jérémy Doku over praten.

Dat is ook het atypische aan hem. Ze zijn schaars, de voetballers die geen eigen Instagram of Facebook hebben. Hij heeft wel een Instagram-account op zijn naam, maar die wordt beheerd door zijn management. Zelf trekt hij zich er weinig van aan. Net zoals hij geen kranten leest over zijn eigen prestaties, zelfs niet als het goed gaat. En goed gaat het...