"Je voelt aan alles dat Gent denkt dat de titel nog kan"

En ineens is het AA Gent dat het meeste lof krijgt voor zijn spel. De Buffalo's lijken klaar om Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. Sporza-journalist Peter Vandenbempt is ook danig onder de indruk: "De weelde voorin is abnormaal!"

Vandenbempt zag de puzzelstukken vlotjes in elkaar vallen. "Met Vadis Odjidja die, denk ik, nooit beter en bepalender speelde dan nu. Sven Kums is op kampioenenniveau, heb ik de indruk. De flanken zijn creatief offensief en voorin is de weelde abnormaal. Met Jaremtsjoek is Gent zijn topschutter voor enkele maanden kwijt, maar hij is al bijna vergeten: Bezoes op de nummer 10, David een rijtje hoger en heel sterk, nieuweling Niangbo maakte een goeie eerste indruk enzovoort", analyseert hij bij Sporza.

Gent denkt ook aan de titel. "Ik denk dat Gent op dit moment misschien wel de voetballend aantrekkelijkste ploeg is, vaak overrompelend sterk in eigen huis. En je voelt aan alles - wat zeer boeiend is - dat ze geloven dat de titel nog kan. Dat Club Brugge na Nieuwjaar zijn wedstrijden moeilijker wint, of zelfs niet wint zoals de voorbije twee tegen Zulte Waregem in de beker en gisteren in Kortrijk, sterkt hen in dat geloof."