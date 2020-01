Antwerp-boegbeeld verkiest titel boven Beker van België: "Dat levert meer geld op, hé"

Antwerp FC droomt van de Heizel. Enkel KV Kortrijk kan ervoor zorgen dat een massale volksverhuizing naar Brussel er niet zal komen. Maar wat als er moet gekozen worden tussen Beker en een eventuele titel?

De laatste triomf in de Beker van België dateert al van 1992. Eén van de boegbeelden bij de Great Old in die tijd was Ratko Svilar. Meer zelfs: in de beslissende strafschoppenreeks in de finale trapte hij zelf de elfmeter binnen.

“De tijd gaat snel”, lacht Svilar de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. “Ik hoop dat Antwerp dit seizoen de Beker zal winnen. Ze moeten alleszins van niemand schrik hebben.”

Ik hoop dat Antwerp FC dit seizoen de Beker zal winnen

“Al zou het nog beter zijn als ze kampioen spelen”, besluit de voormalige goalie. “Dan mogen ze naar de Champions League. Dat levert meer geld op, hé.” (lacht)