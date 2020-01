Simon Mignolet: "Wij verdienden de drie punten, want wij bleven wél voor de zege gaan"

Voor de derde keer op rij geraakte Club Brugge niet verder dan een gelijkspel. De match tegen Charleroi was intens, maar stond allerminst bol van het spektakel. Toch verdiende Club misschien wel de overwinning, vond Simon Mignolet.

Het merendeel van de wedstrijd keek Simon Mignolet werkloos toe in Charleroi. Voor de microfoon van Play Sports gaf hij zijn analyse van de wedstrijd.

"We wisten dat het een felbevochten wedstrijd zou gaan worden, en dat is ook gebleken.Dat wisten we van tevoren. Dit was zo'n typische match waarin je je kleine kansjes moest benutten, en daar zijn we niet in geslaagd."

"Charleroi speelde een goede wedstrijd, maar toch verdienden wij vanavond de drie punten. Wij bleven, ook in de laatste dertig minuten, nog vol op zoek gaan naar de overwinning, terwijl Charleroi dan al blij was met een gelijkspel", aldus Mignolet.