Het levensverhaal van de (waarschijnlijk) nieuwe Antwerp-doelman leest als een roman: van schapenhoeder en wegloper over straatveger richting beste doelman van Iran

De pompbediende van ons lokaal benzinestation is een Iraniër en weet wat we doen als job. "Bekijk het levensverhaal van die nieuwe doelman van Antwerp eens", zei hij ons deze week. Een goeie tip, zo bleek, want Alireza Beiranvand zijn levensverhaal leest als een roman.

Beiranvand is voetballer geworden enkel en alleen door zijn eigen doorzettingsvermogen. En daar moest hij heel wat obstakels voor overwinnen. Hij werd geboren in Sarabias komt uit een nomadenfamilie en zijn vader had weinig hoge verwachtingen voor zijn zoon. Zijn eerste taak was op de schapen van de familie letten.

Thuis weggelopen op zijn 12de

Maar toen al was hij gebeten door het voetbalvirus. Hij speelde overal met zijn vriendjes en sloot zich op zijn 12de aan bij het lokale voetbalteam. Hij begon als spits, maar door een blessure moest hij eens tussen de palen gaan staan. Hij is er nooit meer weggegaan. Toen zijn vader de obsessie van zijn zoon ontdekte vernielde hij zijn voetbaltenue en handschoenen. Hij wou dat zijn zoon een harde werker werd, die een familie kon onderhouden.

Voor de 12-jarige Beiranvand was dat de druppel en hij liep weg van huis. Met de bus geraakte hij in Teheran. Daar ontmoette hij een coach die hem een kans wou geven bij een kleine club. Zonder geld en zonder verblijfplaats sliep hij voor de deur van de club. "Toen ik opstond, merkte ik dat er geld rond mij lag. De mensen dachten dat ik een bedelaar was", zei hij daarover.

Werken in pizzarestaurant en als straatveger

De ondernemende jongeman ging aan de slag bij een kledingfabriek en later bij een car wash. Hij werd opgemerkt door een coach van Naft-e-Theran, waar hij mocht slapen in de gebedskamer van de club. Maar hij ging er ook werken in een pizzarestaurant om geld te verdienen en een plaats te hebben om te slapen.

Daarna werd hij straatveger, maar de volgende tegenslag loerde al om de hoek. Hij werd ontslagen bij Naft-e-Tehran omdat de club ontdekte dat hij ook nog bij een ander team trainde. Maar de beloftentrainer was het daar niet mee eens. Enkele weken later contacteerde hij hem om voor hem te komen spelen. Het duurde niet lang of hij was de nummer 1 van de eerste ploeg en werd Iranees international. In 2015 werd hij een Iraanse held door de nationale ploeg richting kwartfinales te helpen. A self made man!