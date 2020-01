League Cup: Manchester City plaatst zich, niet zonder moeite, voor de finale

Manchester City mag zich opmaken voor een nieuwe finale. In maart trekken ze naar Wembley, waar ze de finale van de League Cup zullen spelen tegen Aston Villa. City verloor vanavond in eigen huis tegen United met het kleinste verschil, maar had met de 1-3 de basis van de kwalificatie al gelegd.

Manchester City begon furieus aan de partij en drukte United tegen het eigen doel in het eerste halfuur. Tot verbazing van iedereen was het toch Manchester United dat met zijn eerste schot van de wedstrijd op voorsprong kwam: Matic trapte knap voorbij Bravo. MATIC GOAL 🔥 MAN UTD 1-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/GXpcCn27W5 — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) 29 januari 2020 Raheem Sterling scoorde vijf minuten later de gelijkmaker na een schitterende voorzet van aanvoerder Kevin De Bruyne. Het doelpunt werd echter afgekeurd voor buitenspel. Zo ging Manchester City tegen de gang van het spel in rusten met een achterstand, zoals onderstaande statistieken bewijzen. The stats so far...



🔵 0-1 🔴 (3-2) #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/m03PTuUX7J — Manchester City (@ManCity) 29 januari 2020 Nemanja Matic keek in de tweede helft tegen twee gele kaarten aan en mocht een kwartier voor tijd gaan douchen. City behield de controle, maar slaagde er niet in om de verlossende gelijkmaker te scoren. Hierdoor bleef het spannend tot op het einde. Ondanks het 0-1 verlies plaatst City zich, na de 1-3 overwinning uit de heenmatch, toch voor de finale van de League Cup tegen Aston Villa.