Hoe zou het zijn met... Mijat Maric?

De 35-jarige Mijat Maric heeft een zeer mooie geschiedenis in de Belgische competitie. Hij speelde bij Eupen en Sporting Lokeren en bij de laatstgenoemde club won hij twee keer de beker van België. Nu speelt Maric bij FC Lugano.

Mijat Maric begon zijn carrière in zijn thuisland, Zwitserland, bij FC Lugano. Daarna speelde hij onder meer bij Malcantone Agno, FC St. Gallen en FC Luzern. Na FC Luzern koos hij voor een buitenlands avontuur, want hij trok naar het Italiaanse Bari.

Daar zou hij maar een half jaar spelen, want hij wordt uitgeleend aan Eupen. De Belgische club is na een half seizoen overtuigd en beslist Mijat Maric over te kopen. Toch zou hij ook nu maar één seizoen blijven, want Sporting Lokeren zou hem daar weg halen. Mijat Maric zou als centrale verdediger 8 keer scoren in 49 wedstrijden voor Eupen. Niet verrassend als je weet dat Maric een strafschopspecialist is.

Bij Sporting Lokeren groeide Mijat Maric uit tot een icoon. Hij zou acht jaar bij de club spelen en daarin wint hij twee keer de beker van België. Hij speelde ook met Sporting Lokeren in de Europa League en hij haalde af en toe play-off 1 met de club. Ook bij Lokeren nam Maric de strafschoppen. Hij zou uiteindelijk 45 keer scoren in 282 wedstrijden.

Sinds 2018 speelt Mijat Maric terug bij de club waar het allemaal voor hem begon: FC Lugano. Daar is hij een vaste waarde en dit seizoen kon hij al 3 keer scoren in 16 wedstrijden. FC Lugano staat op de zesde plaats in de Zwitserse competitie.