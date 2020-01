"Club Brugge kent zijn traditionele januari-dip": wat zeggen de cijfers daarover? Factcheck!

"Het is de traditionele januari-dip", aldus verschillende supporters. Club Brugge zit met drie gelijke spelen op rij een beetje in een mindere periode en dat is volgens de fans geen toeval. Maar klopt dat wel dat het vaker moeilijk is voor blauw-zwart in de januarimaand? Factcheck!

"Het ging tegen Anderlecht al moeilijk, al wonnen ze daar nog met een wondergoal van Vanaken", aldus Hein Vanhaezebrouck afgelopen weekend al in Sports Late Night. "Tegen Zulte Waregem moeilijk, weliswaar met een lucky tegendoelpunt."

"En tegen Kortrijk was het een logische uitslag. Het is toch al een paar wedstrijden dat blauw-zwart het moeilijker heeft om zijn wil op te leggen." Het was ook tegen Charleroi niet anders, waardoor Club Brugge drie matchen op rij niet kon winnen ondertussen.

Ze kunnen al een paar wedstrijden hun wil moeilijker opleggen

Supporters verwezen meteen naar de 'klassieke winterdip' die blauw-zwart kent. Zo zou Club Brugge veel vaker en volgens sommigen zelfs elk jaar in de maand januari moeilijke periodes kennen, waarin minder punten worden gepakt. Maar klopt dat wel? We nemen de cijfers even onder de loep van de voorbije jaren na de winterstop.

Wel, zo'n eenduidig verhaal is het zeker niet. Het ging dan misschien in sommige jaren soms wat moeilijker na de winterstop, maar globaal genomen zijn de resultaten in januari niet echt dramatisch te noemen.

De wedstrijden in januari per jaar (inclusief ook bekerwedstrijden):

2019: Nederlaag tegen Charleroi, zege tegen Oostende = 3 op 6

2018: Nederlagen tegen Gent en Standard, zeges tegen Charleroi en Oostende, gelijkspel tegen Antwerp = 7 op 15

2017: Zeges tegen Standard en Waasland-Beveren, nederlaag tegen Gent = 6 op 9

2016: Zeges tegen Moeskroen, Waasland-Beveren en Lokeren, nederlaag tegen Gent = 9 op 12

2015: Zeges tegen Mechelen, Cercle en Oostende, gelijkspel tegen Mechelen = 10 op 12

Voegen we daar de 6 op 12 van dit seizoen aan toe, dan komen we uit op een totaal van 41 punten uit 22 wedstrijden op 1.86 punten per wedstrijd. Dat is ongeveer evenveel als vorig seizoen op de hele reguliere competitie (1.87 punten per wedstrijd).

De cijfers dit jaar zijn natuurlijk wél beter. "We moeten vooral niet vergeten dat we een bijzonder goede start hebben genomen", aldus Simon Mignolet daarover. "Iedereen maakte ons al onklopbaar en het zat soms ook wat mee misschien. Nu is dat misschien wat anders."