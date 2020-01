Zit er sleet op het aanvalsspel van Club Brugge? "Iedereen stelt zich op ons in, ze hoeven ook niet te winnen"

Het item na de wedstrijd tegen Charleroi was toch de aanval van Club Brugge. Veel te weinig kansen afdwongen en met de schaarse ook slordig omgesprongen. Zit er wat sleet op het flitsende aanvalsspel van de eerste helft van het seizoen?

Simon Mignolet nam zijn aanvallers in bescherming. "Kijk, iedereen heeft zich nu op ons ingesteld. Charleroi speelde ook in een gesloten blok en dat is hun goed recht. Wij moeten daar oplossingen voor leren vinden."

"Ploegen als Zulte Waregem en Kortrijk moeten niet tegen ons winnen, dat is een voordeel. Charleroi gaf ons ook weinig ruimte. Maar nu komen de matchen tegen onze rechtstreekse concurrenten, dan zal er wel meer ruimte komen", aldus de doelman.

Eenzelfde geluid bij Brandon Mechele. "We hadden iets meer moeten creëren, maar het is niet makkelijk voor ons. Iedereen kent ons en stelt zich op ons in. Het zit ook niet mee de laatste tijd. Er wordt veel verwacht van onze aanvallers. Er staat veel druk op hen."