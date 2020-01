Denis Odoi beoordeelt JPL : "Ideale springplank"

De Belgische verdediger speelt sinds 2016 voor Fulham. Vorig seizoen proefde hij met de Cottagers van de Premier League. Dit seizoen is de 31-jarige met zijn Londense ploeg weer actief in het Championship, de Engelse tweede klasse.

Wat antwoord je wanneer mensen je vragen hoe sterk de Belgische competitie is?

"Al staat de Belgische competitie niet zo hoog aangeschreven als de Italiaanse, Spaanse, Engelse en Duitse is het toch een zeer interessante competitie. Het niveau is er goed en jonge spelers kunnen er goed in levolueren. Voor mij is de Belgische competitie een ideale springplank naar de Europese topcompetities. Bovendien zijn er echt goede spelers aan de slag. Ik denk aan Hans Vanaken, met wie ik nog bij Lokeren samenspeelde. Als je ziet welke spelers er allemaal vanuit België naar Engeland vertrokken zijn, ik denk aan Ndidi en Trossard, weet je dat de Belgische competitie met argusogen bekeken wordt vanuit het buitenland."

Waarom heb je in 2016 de Belgische eerste klasse verlaten voor een avontuur in de Engelse tweede klasse ?

"Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik had iets nieuw nodig na zeven jaren in België. Engeland is het Mekka van het voetbal, ze hebben het voetbal uitgevonden. En het was een grote droom van me om ooit in Engeland te spelen. Ook in het Championship zijn er grote ploegen actief! Fulham natuurlijk, maar ook Leeds, Nottingham en Birmingham. Stuk voor stuk ploegen met een rijke geschiedenis, ook in de Premier League. Zonder enige twijfel: het Championship is een competitie van heel hoog niveau", besluit Odoi