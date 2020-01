Zondag eerbetoon aan Rensenbrink: "Ik hoop dat de prestatie navenant is aan wat Rob voor de club betekende"

Anderlecht eert zondag Robbie Rensenbrink door met de naam van de legendarische winger op het truitje te spelen. Dat brengt echter ook verwachtingen met zich mee: Anderlecht kan het zich niet permitteren om een prestatie zoals tegen Cercle Brugge op de mat te leggen.

Het moet een eerbetoon worden, geen calvarietocht. Frank Vercauteren hoopt in ieder geval dat zijn spelers zijn ex-ploegmaat gaan geven wat hij verdient. "Ik hoop dat die naam op hun truitjes hen een extra boost geeft. De prestatie moet navenant zijn aan het belang dat Rob had voor de club. Er is maar één alternatief waar iedereen tevreden mee zal zijn: goed spelen en winnen. We willen er een schep bovenop doen voor Robbie."

De match tegen Cercle wil Vercauteren liefst zo snel mogelijk vergeten. Toen we hem vroegen naar 'de fouten' die er zondag gemaakt zijn, kregen we al snel een correctie. "Fouten? Ik noem dat werkpunten. We zijn daar uiteraard deels op teruggekomen. We hebben er zaken uitgelicht. Maar ik heb ook mijn volledige groep niet gezien deze week. We zijn er ons bewust van dat het niet goed was, maar we gaan daar ook niet over blijven zagen."