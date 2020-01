Daar is Dimata! Aanvaller traint voorzichtig met de bal... samen met Verschaeren

Landry Dimata kan na een zeer lange lijdensweg stilaan weer aan voetballen beginnen denken. Woensdag stond hij voor het eerst sinds lange tijd weer op het oefenveld.

10 februari 2019. Dat is de dag waarop Landry Dimata zijn laatste wedstrijdminuten op het hoogste niveau heeft afgewerkt. Sindsdien, en ook daarvoor al, sukkelt de aanvaller met knieproblemen.

Maar nu kan de 22-jarige aanvaller eindelijk weer aan voetballen gaan denken. Woensdag postte hij een filmpje op Instagram waarop te zien was dat hij weer op het trainingsveld stond. Hij trainde zelfs even met de bal.

Dimata kreeg overigens gezelschap van Yari Verschaeren. Op 15 december viel de youngster uit met een enkelblessure. Zijn rentree krijgen we wellicht ergens in februari. Op Dimata is het nog wat langer wachten.