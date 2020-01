Nog enkele punten en komma's en de deal is rond: 'Sander Berge is bijna van Sheffield United'

De kans dat de wedstrijd tegen KAA Gent zijn laatste was voor Racing Genk is reëel. Sander Berge staat namelijk op het punt de club te verlaten voor Sheffield United.

Na Leandro Trossars, Ruslan Malinovskyi en Joseph Aidoo deze zomer en Ally Samatta deze winter is Racing Genk bijna opnieuw een belangrijke schakel van de kampioenenploeg kwijt. Sander Berge is bijna van Sheffield United.

Onderhandelen over bonussen

Volgens Het Laatste Nieuws is de Noorse middenvelder klaar om te vertrekken en is Genk akkoord gegaan nadat Sheffield het geweigerde bod van 20 miljoen euro heeft verhoogd. Volgens de krant zou er nu enkel nog onderhandeld worden over de bonussen in het contract die Genk mag opstrijken als Berge enkele criteria haalt.

De 21-jaar Noor streek drie jaar geleden neer bij de Limburgers en had een groot aandeel in de titel van 2019. Hij ligt nog anderhalf jaar onder contract bij Genk, maar de kans dat hij die termijn uitdoet is dus zeer klein.