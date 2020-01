Waarom Clement zich geen zorgen maakt na drie gelijke spelen: "'t Is geen basketbal hé"

Drie gelijke spelen op rij en het flitsende is een beetje weg bij Club Brugge. In Charleroi was het zo geroemde Brugse middenveld ook minder aanwezig. Maar Philippe Clement maakt zich vooralsnog geen zorgen.

Clement ziet immers dat zijn ploeg nog steeds kansen afdwingt. "Er was een fantastische Penneteau nodig", aldus de Brugse coach. "Maar op Charleroi win je niet zomaar. Ze hebben niet voor niets de tweede beste verdediging (Club heeft de beste) van het land. We hebben strijd geleverd en ik kan mijn spelers niets verwijten."

Die drie gelijke spelen zijn voor hem dan ook een voetnoot. "Nee, ik ben niet ongerust, want ik kijk verder. Ik doe niet aan scorebordjournalistiek. We waren in die drie matchen telkens de betere en dominante ploeg en dwongen de meeste kansen af. Voetbal is geen basketbal. In basketbal wordt de dominantie uitgedrukt in zeges."

Clement wond zich ook op over de fases die in hun nadeel gefloten worden. "Tegen Zulte Waregem werd een doelpunt van Tau afgekeurd wegens buitenspel, in Kortrijk had Ezekiel rood moeten krijgen. En nu dat buitenspel van Vormer..."