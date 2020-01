Anderlecht: enkel Pjaca mag zondag spelen, vreemde transfer van El Kababri uitgelegd

Er zijn wel wat vragen binnengekomen over de transfers van Anderlecht vandaag. Er zijn dan ook nog wat onduidelijkheden. Hierbij wat duiding...

Indien ook Kemar Lawrence straks nog zijn intrede maakt in Anderlecht zal hij zich alvast niet moeten haasten. Voor zondag zijn de Jamaicaan en Dejan Joveljic sowieso niet speelgerechtigd. Voor een EU-speler duurt dat niet lang: tot de transfer is goedgekeurd door de twee federaties. Voor een niet-EU-speler - zoals de Serviër - moet er een werkvergunning afgeleverd worden. Pjaca is zondag dus wel al speelgerechtigd.

En wat met de - op het eerste (en tweede) zicht - vreemde transfer van Hotman El Kababri naar Zulte Waregem? De bedoeling was om hem eerst aan Dortmund te verkopen en die zouden hem direct aan Zulte Waregem uitlenen.

Door de tijdsnood kon de 20-jarige rechtsback zijn medische testen niet meer gaan afleggen in Duitsland en werd hij gewoon direct uitgeleend aan Essevee. Maar... Borussia krijgt wel 100 procent van de transferrechten op hem. Anderlecht krijgt 20 procent bij een eventuele doorverkoop.